أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

نائب محافظ الجيزة يقود حملة إزالة لعقار مخالف بالحوامدية

07:41 م الأربعاء 03 يونيو 2020
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

كتب- يوسف عفيفي:

ترأس إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه الدكتور أشرف تامر، رئيس مدينة الحوامدية، حملة إزالة للعقارات المخالفة بمنطقة تل العرب بمدينة الحوامدية.

وقالت المحافظة، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه تمت إزالة عقار مخالف بدون ترخيص بمنطقة التل بمدينة الحوامدية بالقرب من طريق مصر أسيوط السريع بمساحه 600 م2 عبارة عن أرضي و5 أداور، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه نائب المحافظ، بضرورة المرور بصفة دورية ومستمرة لمنع وقوع أي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المدينة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء المخالف بدون ترخيص والتعديات على الأراضي الزراعية وإزالة أي مباني مخالفة واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وعدم التهاون في حق الدولة حفاظًا على الرقعة الزراعية بالمحافظة.

عقار مخالف إبراهيم الشهابي محافظ الجيزة حملة إزالة مدينة الحوامدية

الخبر التالى:

إجراءات استباقية.. تحرك عاجل من "الزراعة" لمنع دخول الجراد الصحراوي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 27536

    عدد المصابين

  • 6827

    عدد المتعافين

  • 1052

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6431438

    عدد المصابين

  • 2945806

    عدد المتعافين

  • 379732

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأسبوع المقبل.. الحكومة تعلن خطة استئناف الأنشطة الرياضية والثقافية والدينية