نائب محافظ الجيزة يقود حملة إزالة لعقار مخالف بالحوامدية
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كتب- يوسف عفيفي:
ترأس إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه الدكتور أشرف تامر، رئيس مدينة الحوامدية، حملة إزالة للعقارات المخالفة بمنطقة تل العرب بمدينة الحوامدية.
وقالت المحافظة، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه تمت إزالة عقار مخالف بدون ترخيص بمنطقة التل بمدينة الحوامدية بالقرب من طريق مصر أسيوط السريع بمساحه 600 م2 عبارة عن أرضي و5 أداور، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ووجه نائب المحافظ، بضرورة المرور بصفة دورية ومستمرة لمنع وقوع أي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المدينة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء المخالف بدون ترخيص والتعديات على الأراضي الزراعية وإزالة أي مباني مخالفة واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وعدم التهاون في حق الدولة حفاظًا على الرقعة الزراعية بالمحافظة.
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