بينهم فيلا وقصر.. إزالة 15 عقارًا مخالفًا حتى سطح الأرض بعدة مناطق بالجيزة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تم لليوم الثاني على التوالي إزالة 15 عقارًا مخالفًا بأحياء الهرم وجنوب الجيزة والوراق والطالبية وأبوالنمرس وأوسيم وكرداسة في حملات استمرت على مدار اليوم.

وأكد راشد، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم اصطحاب المخالفين من خلال الأجهزة الأمنية إلى أقسام الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح محافظ الجيزة، أن الأعمال شملت إزالة 4 عقارات مخالفة حتى سطح الأرض تصل ارتفاعاتها إلى 9 أدوار وتصل مساحات بعضها إلى 400 م2 تم بناءهم بالمخالفة بمنطقة ترعة الإخلاص بحي الطالبية، وإزالة 3 حالات بناء مخالف تتراوح ارتفاعاتهم ما بين 3 إلى 6 أدوار بمنطقة المجزر الآلي وبجوار الدائري بحي الهرم.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم إزالة 4 عقارات مخالفة تصل ارتفاعاتها إلى 5 أدوار بمنطقة عاشور أبوخضر بمركز أبوالنمرس، لافتا إلى أنه تم إزالة عقار بمنطقة أرض الليبي بحي الوراق وإزالة 2 عقار مخالف بحي جنوب الجيزة وإزالة عقار بطريق الكباش ببشتيل مخالف بأوسيم.

كما تم إزالة حالتين بناء مخالف بمدينة كرداسة شملت إزالة فيلا مقامه بالمخالفة على مساحه 200 م2 وقصر مكون من طابقين مقام علي مساحة 500م بمنطقة الحاجر بالمنصورية بكفرحكيم، بالإضافة إلى إزالة تعديات على مساحة 400 متر بمدينة الباويطي بالواحات البحرية وإزالة 5 حالات بناء مخالف وتعديات على أراضي زراعية بالمرازيق على مساحة 369 م2 بمركز البدرشين، وإزالة حالة بناء مخالف بمنطقة برويش بالعياط على مساحة 218 م2.

كما تم إزالة 4 حالات تعديات وبناء مخالف بمركز ومدينة منشأة القناطر على مساحة 12 قيراطًا وإزالة 3 حالات بناء مخالف بالحوامدية.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع مشدداً على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكي ينال الإجراء القانوني.

يذكر أن محافظة الجيزة أزالت أيضا 16 عقارًا مخالفًا أمس في حملاتها التي تنفذها يومياً لردع المخالفين ليصل إجمالي العقارات التي تم إزالتها على مدار يومين إلى 31 عقارًا مخالفًا.