"السكة الحديد" تواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات لمواجهة كورونا

كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة السكك الحديد، استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير المحطات والقطارات لمواجهة فيروس كورونا.

وعقدت السكة الحديد، وفق بيان، اليوم الأربعاء، ندوات لتوعية للعاملين بالفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته.

وشددت الهيئة على ضرورة تطهير وتعقيم القطارات والتطهير المستمر للمحطات، واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات، إضافة إلى بث رسائل في المحطات للتوعية بالفيروس.