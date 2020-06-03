أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

"السكة الحديد" تواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات لمواجهة كورونا

06:34 م الأربعاء 03 يونيو 2020
"السكة الحديد" تواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات لمواجهة كورونا

تعقيم وتطهير القطارات

كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة السكك الحديد، استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير المحطات والقطارات لمواجهة فيروس كورونا.

وعقدت السكة الحديد، وفق بيان، اليوم الأربعاء، ندوات لتوعية للعاملين بالفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته.

وشددت الهيئة على ضرورة تطهير وتعقيم القطارات والتطهير المستمر للمحطات، واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات، إضافة إلى بث رسائل في المحطات للتوعية بالفيروس.

تعقيم وتطهير القطارات فيروس كورونا هيئة السكك الحديد

الخبر التالى:

بينهم فيلا وقصر.. إزالة 15 عقارًا مخالفًا حتى سطح الأرض بعدة مناطق بالجيزة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 27536

    عدد المصابين

  • 6827

    عدد المتعافين

  • 1052

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6431438

    عدد المصابين

  • 2945806

    عدد المتعافين

  • 379732

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ننشر جدول صرف مرتبات الموظفين بالدولة في يونيو بعد تقديم موعده