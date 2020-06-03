باستثناء مصر.. "التنبؤ بالفيضان" يكشف خريطة سقوط الأمطار على دول حوض النيل

بينهم فيلا وقصر.. إزالة 15 عقارًا مخالفًا حتى سطح الأرض بعدة مناطق

كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، مؤشر حالة الأمطار على منابع حوض النيل.

الأربعاء

تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى غزيرة تترواح من 3 إلى 25 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات تكون خفيفة إلى غزيرة وتتراوح من 3 إلى 15 مم، والبحيرات الإستوائية أمطار خفيفة إلى غزيرة وتتراوح من 3 إلى 15 مم.

الخميس

تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى غزيرة وتترواح من 3 إلى 30 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات تكون خفيفة إلى غزيرة وتتراوح من 3 إلى 20 مم، والبحيرات الإستوائية أمطار خفيفة إلى غزيرة وتتراوح من 3 إلى 15 مم.

الجمعة

تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى غزيرة وتترواح من 3 إلى 35 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات تكون خفيفة إلى غزيرة وتتراوح من 3 إلى 25 مم، والبحيرات الإستوائية أمطار خفيفة إلى غزيرة وتتراوح من 3 إلى 15 مم.

وقالت وزارة الموارد المائية والري، إن النماذج الرياضية تؤكد عدم هطول الأمطار على مصر.

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