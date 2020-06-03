باستثناء مصر.. "التنبؤ بالفيضان" يكشف خريطة سقوط الأمطار على دول حوض النيل
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتب- أحمد مسعد:
أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، مؤشر حالة الأمطار على منابع حوض النيل.
الأربعاء
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى غزيرة تترواح من 3 إلى 25 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات تكون خفيفة إلى غزيرة وتتراوح من 3 إلى 15 مم، والبحيرات الإستوائية أمطار خفيفة إلى غزيرة وتتراوح من 3 إلى 15 مم.
الخميس
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى غزيرة وتترواح من 3 إلى 30 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات تكون خفيفة إلى غزيرة وتتراوح من 3 إلى 20 مم، والبحيرات الإستوائية أمطار خفيفة إلى غزيرة وتتراوح من 3 إلى 15 مم.
الجمعة
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى غزيرة وتترواح من 3 إلى 35 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات تكون خفيفة إلى غزيرة وتتراوح من 3 إلى 25 مم، والبحيرات الإستوائية أمطار خفيفة إلى غزيرة وتتراوح من 3 إلى 15 مم.
وقالت وزارة الموارد المائية والري، إن النماذج الرياضية تؤكد عدم هطول الأمطار على مصر.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
27536
عدد المصابين
-
6827
عدد المتعافين
-
1052
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
6431438
عدد المصابين
-
2945806
عدد المتعافين
-
379732
عدد الوفيات
إعلان