الجيزة: توزيع 1093 حقيبة أدوية ومستلزمات وقاية على مصابي كورونا والمخالطين

بينهم فيلا وقصر.. إزالة 15 عقارًا مخالفًا حتى سطح الأرض بعدة مناطق

كتب- أسامة علي:

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، توزيع 1093 حقيبة أدوية للحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا أو المخالطين لهم وذلك من خلال الفرق بالعيادات المتنقلة او الوحدات والمراكز الصحية وذلك وفقاً للبروتوكول العلاجي المحدد من قبل اللجنة العلمية المشكلة من وزارة الصحة، والمتبع حسب الوضع الصحي لكل حالة.

وأضاف راشد، في بيان، اليوم الأربعاء، أن التوزيع يتم من خلال 201 مركز ووحدة صحية بالإضافة إلى 8 عربات قوافل طبية متنقلة و14 عيادة تنظيم أسرة متنقلة وذلك بطاقة تشغيل 100%.

وأوضح أن جميع الفرق بدأت بالانتشار في جميع القرى والنجوع والشوارع بالمحافظة منذ الأسبوع الماضي بعد توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الوقائية ووضعها بحقيبة مخصصة لكل شخص وذلك من قبل مديرية الشئون الصحية وبها بيان توضيحي بإرشادات الاستخدام وذلك بعد حصر جميع المستهدفين، وتحديد عناوينهم ووسيلة الاتصال بهم، وتم توزيعها عليهم بمحل إقامتهم بمشاركة الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية.

كما تم تقديم التوعية للحالات التي تم تسليمها العلاج بالمنزل، وكيفية الإستخدام واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التعامل مع المصاب خلال فترة العزل المنزلي، وطرق الحماية للمخالطين حرصاً على صحتهم وسلامتهم وسلامة الجميع من التعرض للعدوى أو الإصابة بالمرض.

وشدد محافظ الجيزة، على الاستمرار في توزيع الحقائب والمستلزمات الوقائية بالمجان على المواطنين مع التواصل الدوري مع الحالات والمخالطين للاطمئنان على سلامتهم والتدخل الفوري في حالة الاحتياج للرعاية الصحية تحت الإشراف الطبي.

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