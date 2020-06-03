تضم 161 قيادة.. وزير التنمية المحلية يعتمد أكبر حركة تنقلات بالمحافظات
كتب- محمد نصار:
اعتمد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، أكبر حركة تنقلات لقيادات الإدارة المحلية وتضم 161 قيادة محلية.
وقال شعراوي، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الحركة تضم 60 قيادة تم تعيينها ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم 2 لسنة 2019.
ومن المنتظر إعلان تفاصيل الحركة والأسماء غدًا الخميس.
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