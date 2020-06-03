منعًا للتكدس أمام الشهر العقاري.. برلمانية تطالب بتحديد مواعيد المواطنين إلكترونيًّا

كتب- مصراوي:

تقدمت شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، بشأن تزاحم المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري دون وجود إجراءات احترازية ووقائية مما سينذر بكارثة.

وأوضحت ثابت، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن غلق مكاتب الشهر العقاري في فترة إجازة عيد الفطر، إلى ما يقرب من 7 أيام متواصلة، وتراكم طلبات المواطنين وتأجيلها لحين عودة العمل بالمكاتب، تسببت في تكدس وتزاحم كبير للمواطنين أمام المكاتب، في تجاهل تام لاتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة لمنع انتقال العدوى.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن تجمع المواطنين بما لا يقل عن 100 شخص أمام المكاتب سينذر بكارثة حقيقية وسيتم نقل العدوى بين المواطنين، فالإجراءات التي تتخذها مكاتب الشهر العقاري داخل مقراتها لن تجدي، لا سيما أن الإصابات ستزداد في الخارج نتيجة وقوف المواطنين بلا تنظيم أو تنفيذ تعليمات التباعد وترك مسافات آمنة بين كل مواطن وآخر.

وأكدت ثايت أن غلق مكاتب الشهر العقاري الموجودة بالنوادي وغيرها تسبب في تزاحم وتكدس أكثر بمكاتب الشهر العقاري الذي تم فتحها، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة مهولة في أعداد الإصابات في الوقت الذي تحاول فيه الدولة بكامل طاقتها السيطرة على انتشار الفيروس والحد من فرص انتقال العدوى بين المواطنين.

وطالبت عضو مجلس النواب بوجود آلية جديدة للعمل داخل مكاتب الشهر العقاري لمنع تكدس المواطنين، وإتاحة تقديم بعض الخدمات بشكل إلكتروني مؤقتًا لحين الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تحديد موعد لكل مواطن إلكترونيًّا؛ منعًا للتزاحم والتكدس، فضلًا عن وضع عامل من الشهر العقاري خارج المكاتب لتنظيم وقوف واصطفاف المواطنين والحفاظ على مسافات التباعد بين كل مواطن لمنع انتقال العدوى.