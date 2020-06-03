القراء تشكر وزير الأوقاف لدعمه النقابة بـ100 ألف جنيه

كتب - محمود مصطفى:

وجه مجلس إدارة النقابة العامة لقراء جمهورية مصر العربية، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لدعمه الدائم للنقابة وأهل القرآن الكريم، خاصة أصحاب المعاشات، بعد تقديم دعم قيمته 100 ألف جنيه.

وقال الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، القائم بأعمال نقيب القراء، في بيان، إن مجلس النقابة وجه الشكر الدكتور محمد مختار جمعة، على وقوفه الدائم للنقابة وأهل القرآن، الذين يرفعون الدعاء إلى الله عزوجل أن يرفع الغمة عن البلاد والعباد وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء وشر اللهم آمين.

جاء ذلك عقب اعتماد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف الدفعة الثانية للعام المالي 2019 / 2020م وقدرها مائة ألف جنيه من المبلغ السنوي المخصص لدعم نقابة القراء، تخصص للمعاشات.