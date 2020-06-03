أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

القراء تشكر وزير الأوقاف لدعمه النقابة بـ100 ألف جنيه

04:24 م الأربعاء 03 يونيو 2020
القراء تشكر وزير الأوقاف لدعمه النقابة بـ100 ألف جنيه

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

وجه مجلس إدارة النقابة العامة لقراء جمهورية مصر العربية، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لدعمه الدائم للنقابة وأهل القرآن الكريم، خاصة أصحاب المعاشات، بعد تقديم دعم قيمته 100 ألف جنيه.

وقال الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، القائم بأعمال نقيب القراء، في بيان، إن مجلس النقابة وجه الشكر الدكتور محمد مختار جمعة، على وقوفه الدائم للنقابة وأهل القرآن، الذين يرفعون الدعاء إلى الله عزوجل أن يرفع الغمة عن البلاد والعباد وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء وشر اللهم آمين.

جاء ذلك عقب اعتماد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف الدفعة الثانية للعام المالي 2019 / 2020م وقدرها مائة ألف جنيه من المبلغ السنوي المخصص لدعم نقابة القراء، تخصص للمعاشات.

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف النقابة العامة للقراء التبرع

الخبر التالى:

منعًا للتكدس أمام الشهر العقاري.. برلمانية تطالب بتحديد مواعيد المواطنين إلكترونيًّا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 27536

    عدد المصابين

  • 6827

    عدد المتعافين

  • 1052

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6431438

    عدد المصابين

  • 2945806

    عدد المتعافين

  • 379732

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تقول إن فيروس كورونا قد ينتقل عبر المراوح والتكييفات