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الأوقاف: الجامعة المصرية بكازاخستان تحصل على لقب الأفضل في العلوم الإسلامية

04:23 م الأربعاء 03 يونيو 2020
الأوقاف: الجامعة المصرية بكازاخستان تحصل على لقب الأفضل في العلوم الإسلامية

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، حصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية على المركز الأول في تخصصات الدراسات الإسلامية وعلوم الدين بين جميع الجامعات الكازاخية، والمركز الرابع في تخصصات العلوم الإنسانية.

وأوضحت الأوقاف، في بيان لها، الأربعاء، أن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان، التابعة للوزارة، تمثل نقطة إشعاع فكري مستنير في منطقة وسط آسيا كلها، وتمنح الجامعة درجات الليسانس والماجستير والدكتوراه في العلوم الشرعية والعربية، وتقوم بدور فاعل وكبير في خدمة المجتمع، ويتوافد عليها الطلاب من عدد من الدول المحيطة بكازاخستان.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أصدر قرارًا بتجديد تكليف الدكتور محمد الشحات الجندي بالعمل رئيسًا للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان، للعام الثالث.

وزارة الأوقاف الجامعة المصرية بكازاخستان العلوم الإسلامية

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