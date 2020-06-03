جامعة الأزهر تكشف آخر موعد لاستلام مشروعات البحث لطلاب النقل بكليات القاهرة والأقاليم

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن كليات القاهرة والأقاليم بدأت استلام الأبحاث لفرق النقل، بعد أن اعتمدت معظم الكليات هذا النظام، لتأهل الطلاب للفرقة التالية.

وأضاف عامر في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أنه تم منح طلاب النقل فرصة لتقديم الأبحاث حتى الـ18 من يونيو الجاري، ومن لم يتقدم في هذا التوقيت يعتبر متخلفا.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أنه تم توزيع نموذجا استرشاديا على الكليات يتضمن طريقة تقييم مشاريع البحث للطلاب، وهي الطريقة التي تحدد الدرجات التي يحصل عليها كل طالب بناء على ما قدمه، وإمكانية نجاحه وتأهله للفرقة التالية من عدمه.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر، أن آلية تقييم مشروعات البحث تتمثل فيما يلي:

1 - الإطار العام وهو عبارة عن 20 درجة موزعة بمقدار 5 درجات لكل من :" المقدمة - الهدف - المنهج- المراجع".

2 - المحتوى وهو عبارة عن 50 درجة موزعة بمقدار 10 درجات لكل من:" ترابط المحتوى - تناسبه مع الموضوع - حداثة المراجع - وضوح المنهجية- الابتكار".

3 - العرض " عرض البحث والالتزام بالمواصفات المطلوبة "30 درجة".

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن هناك بعض الكليات اعتمدت الاختبارات الإلكترونية كآلية لتأهل الطلاب للفرقة التالية، وهذه الاختبارات تجرى الآن بانتظام.