القوى العاملة: الأردن تطلق خدمات نظام التصاريح للعمالة الوافدة إلكترونيا

كتب - يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان - الأردن، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وقال المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد في تقريرة للوزير، إن وزارة العمل الأردنية ستطلق خدمة نظام التصاريح الإلكترونية اعتبارا من اليوم، ما يترتب عليه الاستغناء عن المعاملات الورقية وإنجاز معاملات تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل من خلال النظام الإلكتروني حصرا دون الحاجة لمراجعة وزارة العمل أو المديريات التابعة لها.

وأوضح السيد، أنه سيتم تفعيل خدمة عملية الدفع الإلكتروني للرسوم المستحقة على إصدار تصاريح العمل والخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة، تماشيا مع الإجراءات التي تقوم بها للعودة إلى تقديم خدماتها للعمال وأصحاب العمل وبشكل يحافظ على إجراءات السلامة العامة والصحة المهنية الواجب إتباعها من قبل الوزارات والدوائر الحكومية.

ودعت وزارة العمل الأردنية، إلى ضرورة الاستفادة من خدمات التصاريح الالكترونية، وعلى صاحب العمل التسجيل على النظام من خلال الدخول على موقع الوزارة الرسمي mol.gov.jo اختيار بوابة تصاريح العمل الإلكترونية وإدخال البيانات حسب المعطيات المطلوبة وحسب الخطوات التي يطلبها النظام، كما أتاحت الوزارة دليل يوضح الية التسجيل على النظام لصاحب العمل.

وأوضحت الوزارة أنها ستعمل على إطلاق نظام التصاريح الالكترونية على عدة مراحل بدءا بإطلاق خدمة تجديد تصاريح العمل للقطاع الزراعي من اليوم، وإطلاق خدمة تجديد تصاريح العمل وتغيير صاحب العمل لقطاع العاملين في المنازل بتاريخ من 7 من نفس الشهر وخدمة تجديد وتغيير صاحب العمل للقطاع التجاري والصناعي ، المالي والخدمي 14 من الشهر ذاته.

أما الخدمات المقدمة للسفارات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والمؤسسات الأهلية والدوائر الرسمية، فستبدأ من 21 يونيو الجاري وأخيرا تصاريح العمل لعمال النظافة للعمارات والمجمعات التجارية 28 من الشهر ذاته.

وتتيح الوزارة الخدمات الإلكترونية اعتبارا من 3 يونيو لأصحاب العمل وتشمل: خدمات تبليغ فرار، وإلغاء فرار، براءة ذمة، وإصدار مغادرة نهائية، وإصدار خروج وعودة، وإلغاء تصريح عمل، ولغايات الحد من تداول النقود الورقية.

وللحفاظ على سلامة المواطنين والموظفين من خطر الإصابة بعدوى الكورونا، فعل الوزارة خدمة الدفع الإلكتروني، وبإمكان صاحب العمل الدفع باستخدام تطبيق أي فواتيركم وذلك من خلال صفحة وتطبيق، وحساب صاحب العمل البنكي، ومحافظ الموبايل الالكترونية، عن طريق تطبيق أو موقع أي فواتيركم وجميع فروع بنوك المملكة، ووكلاء أي فواتيركم ومكاتب البريد الأردني.

