القوى العاملة: تأجيل الرحلة الرابعة من بيروت إلى القاهرة

كتب - يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان وزير القوي العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت - لبنان؛ بشأن عودة المصريين من لبنان إلى مصر.

وبحسب بيان اليوم، قالت الملحق العمالي شيرين سيد عبد الجواد، إنه تقرر تأجيل الرحلة الرابعة التي كانت من المفترض القيام بها اليوم الأربعاء ضمن 4 رحلات قادمة من بيروت إلى القاهرة اليوم الأربعاء للمواطنين العائدين من لبنان والتي كان مقررا لها الساعة العاشرة والنصف مساء على أن يكون ميعاد الإقلاع الساعة السابعة والنصف من صباح غد الخميس المواق ٤ يونيو.

وفي نفس السياق قالت شيرين، أنه من المقرر وصول ٣ رحلات للقاهرة قادمة من بيروت على خطوط إير كايرو أرقام الرحلات هي:

٢٠٢، ٢٠٤؛ ٢٠٦ ساعات القيام على التوالي من بيروت الساعة السابعة والنصف صباحا؛ والثانية عشر والنصف ظهرا؛ والخامسة والنصف مساء.