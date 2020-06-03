برلماني يطالب التعليم العالي بتخفيض مصاريف الجامعات الخاصة

كتب- مصراوي:

طالب النائب اللواء شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية، الحكومة ووزارة التعليم العالي، بتخفيض رسوم ومصاريف الجامعات الخاصة ووضع لائحة مالية للجامعات تتضمن أسعار موحدة لرسوم ومصاريف الكليات ولا يترك الأمر وفقًا لأهواء روساء ومجالس إدارات الجامعات الخاصة يتاجرون بأولياء الأمور والأسر المصرية دون شفقة.

وأوضح "الجندي"، في بيان اليوم الأربعاء، أنه لا بد من وضع إطار قانوني يلزم الجميع أصحاب الجامعات وأولياء الأمور خاصة وأن المناهج التي تطرحها الجامعات الخاصه واحدة فى الكليات، وأيضًا لاتخرج عن المناهج التي أقرتها وزارة التعليم العالي، كما أن خريجي الجامعات الخاصه عندما ينهون مراحل تعليمهم ويحصلون على الشهادة النهائية تكون شهادة معادلة للجامعات الحكومية أو لجامعات أجنبية حتى يستطيع الخريج أن يعمل بها.

وشدد النائب، على ضرورة وضع أطر لتنظيم مسألة الجامعات الخاصة قبل بدء العام الدراسي الجديد، مطالبًا الجامعات الخاصة بالرأفة وتحمل المسؤوليه المجتمعيه في ظل أزمة كورونا، وماتعانيه الدوله و الأسر المصريه خاصة وأن رؤساء وأصحاب الجامعات في تعداد رجال الأعمال وعليهم مساندة الدوله في تلك الأزمة.