رئيس "شمال القاهرة" للكهرباء: تقسيم الشبكات إلى 3 إدارات عامة

كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس حسام الدين عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، اليوم الأربعاء، ثلاث قرارات جديدة بتقسيم شبكات القاهرة الجديدة إلى ٣ إدارات عامة؛ حيث تضم الإدارات الثلاث الجديدة ١٢٥ موزعًا و٣٧٨٢ كشكًا و٨٤١٠ صناديق بإجمالي عدد مشتركين يبلغ ٢٩٦ ألفًا و٥٢٩ مشتركًا.

وفي ما يلي تقسيم كل إدارة بما تضمه من موزعات وأكشاك وصناديق وأعداد المشتركين:

أولاً: الإدارة العامة لشبكات التجمع الأول والرحاب والتي تضم ٦٦ موزعا و١٨٦٧ كشكا و٣١٦٤ صندوقا بإجمالي عدد مشتركين يبلغ ١٥١ ألفًا و٦٨٢ مشتركًا.

ثانيًا: الإدارة العامة لشبكات التجمع الخامس والتي تضم ٣٦ موزعًا و١٢١٩ كشكًا و٢٨٨٧ صندوقًا؛ حيث يبلغ عدد المشتركين بها ١٠٨ آلاف و٩١١ مشتركًا.

ثالثًا: الإدارة العامة لشبكات التجمع الثالث والرحاب وتضم ٢٣ موزعًا و٦٩٧ كشكًا و٢٠٨٩ صندوقًا بإجمالي عدد مشتركين ٣٥ ألفًا و٩٩٢ مشتركًا.