رئاسةُ الطائفة الإنجيلية تنعى رئيس مجمع الكنائس المعمدانية

تودع رئاسةُ الطائفة الإنجيلية بمصر، بمزيدٍ منَ الحزنِ والألم الدكتور القس لعازر بنيامين، مؤسس ورئيس مجمع الكنائس المعمدانية المستقلة بمصر.

وينعي الدكتور القس أندريه زكي، رئيسُ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصرَ، بالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، الراحل الدكتور القس لعازر بنيامين، الذي قدم حياته لخدمة كلمة الله برؤية وإخلاص، وترك صورة الخادم الذي خدم بجدية وساهم في بناء عمل الله.

نصلي أن يمنح الله التعزية لأسرته ولكل أحبائه ولشعب الكنيسة.