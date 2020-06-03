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برلماني يحذر من تطبيقات "اللايف": "إفساد للأخلاق وتهديد للأمن القومي"

11:44 ص الأربعاء 03 يونيو 2020
برلماني يحذر من تطبيقات "اللايف": "إفساد للأخلاق وتهديد للأمن القومي"

النائب فايز بركات

تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ، بشأن انتشار التطبيقات المشبوهة التى تستغل فتيات مصريات للعمل بها، غرضًا فى النيل من العادات المجتمعية والقيم الأسرية والتحريض على الفسق وممارسة الأعمال المنافية للآداب إلكترونيا والإتجار في البشر.

وأوضح "بركات" في بيام اليوم الأربعاء، أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت لفخ للفتيات للإيقاع بهم في أعمال منافية للآداب وتستغل صغر سنهم واحتياجهم للأموال في ارتكاب أي أمر يساهم في رفع نسبة المشاهد والتفاعل مع فيديوهات وتحريض باقي الفتيات للسير علي نفس نهجهم للحصول على أموال طائلة.

وأكد النائب، ضرورة وجود رقابة عائلية لضبط المحتوى ومنع أي محاولات من شأنها هدم القيم السامية، مشيرًا إلى أن الشباب وخاصة المراهقين منهم يتعرضون لحملة نفسية ممنهجة، لتشويه القيم الأخلاقية واستبدالها بالقيم المادية.

وأضاف، أن هذه التطبيقات تتطلب من مستخدميها الوصول لمعلومات وبيانات الهواتف، وهو ما يبرز وجود تهديدات تلاحق سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين، ويُشك فى أنها تبيع بيانات المستخدمين ومعلوماتهم لحكومات ووكالات كبرى تعمل على توجيه المواطنين حول العالم.

فايز بركات تطبيقات اللايف طلب إحاطة رئيس الوزراء

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