إطلاق اسم الدكتور القوصي على القاعة الرئيسية بالأعلى للشئون الإسلامية
كتب - محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إطلاق اسم الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، على قاعة الاجتماعات الرئيسية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وأوضح وزير الأوقاف، في بيان الأربعاء، أن ذلك يأتي تكريمًا للعطاء العلمي للدكتور القوصي، ومسيرته العلمية وتاريخه المشرف.
وتوفي فجر اليوم، الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، عن عمر يناهز 71 عاما.
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