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إطلاق اسم الدكتور القوصي على القاعة الرئيسية بالأعلى للشئون الإسلامية

11:18 ص الأربعاء 03 يونيو 2020
إطلاق اسم الدكتور القوصي على القاعة الرئيسية بالأعلى للشئون الإسلامية

محمد عبدالفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إطلاق اسم الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، على قاعة الاجتماعات الرئيسية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان الأربعاء، أن ذلك يأتي تكريمًا للعطاء العلمي للدكتور القوصي، ومسيرته العلمية وتاريخه المشرف.

وتوفي فجر اليوم، الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، عن عمر يناهز 71 عاما.

محمد عبدالفضيل القوصي محمد مختار جمعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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