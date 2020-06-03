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وزير الأوقاف ينعى الدكتور القوصي: فقدنا قامة أزهرية فريدة علمًا وخلقًا

11:04 ص الأربعاء 03 يونيو 2020
وزير الأوقاف ينعى الدكتور القوصي: فقدنا قامة أزهرية فريدة علمًا وخلقًا

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة.

ودعا وزير الأوقاف، المولى عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وزملاءه وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان.

وتوجه وزير الأوقاف، بخالص العزاء إلى أسرة العالم الجليل رحمه الله و أحسن مثواه، مؤكدًا أن الأمة الإسلامية كلها فقدت قامة أزهرية فريدة علمًا وخلقًا، و ”إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ”.

وتوفى فجر اليوم، الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، عن عمر يناهز 71 عاما.

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف محمد عبدالفضيل القوصي

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