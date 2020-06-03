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تشييع جنازة الدكتور القوصي من مقابر الأسرة بطريق الواحات ظهر اليوم

11:04 ص الأربعاء 03 يونيو 2020
تشييع جنازة الدكتور القوصي من مقابر الأسرة بطريق الواحات ظهر اليوم

الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي

كتب - محمود مصطفى:

تشيع ظهر اليوم، الأربعاء، جنازة الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي، وزير الأوقاف الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، في تمام الساعة 12 ظهرًا من مقابر الأسرة بطريق الواحات بـ6 أكتوبر.

ونعى الأزهر الشريف، الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء، وزير الأوقاف الأسبق، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والذي وافته المنية صباح اليوم، الأربعاء، عن عمر ناهز 76 عامًا.

وأكد الأزهر أن التاريخ سيظل يذكر العالم الجليل بمؤلفاته القيّمة في مجال العقيدة والفلسفة، والتي غذت العقل والروح وأثرت الفكر العربي والإسلامي وناقشت القضايا الفكرية للأمة وأسهمت في وضع حلول لها، والتي كان أبرزها؛ موقف السلف من المتشابهات بين المثبتين والمؤولين، جوانب من التراث الفلسفي في الإسلام، أسباب الأزمة المعاصرة التي يعيشها الإنسان، في التجديد وما إليه.

وأكد الأزهر أن المفكر الراحل قد كرس حياته لنشر الفكر الإسلامي الوسطي، وقاد جهودا كبيرة في نشر ذلك من خلال المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في عدد كبير من دول العالم الإسلامي، ومن خلال تقلده العديد من المناصب الأكاديمية والوزارية المرموقة، فعمل نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، ووزيرا للأوقاف، وتم اختياره عضوا بهيئة كبار العلماء بالأزهر، ونائبًا لرئيس مجلس إدارة الرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.

محمد عبدالفضيل القوصي جنازة القوصي طريق الواحات الأزهر الشريف

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