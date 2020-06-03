حدث ليلاً| الصحة تكشف سبب ارتفاع وفيات كورونا واستمرار المظاهرات في أمريكا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان ابرزها ما يأتي:

انخفاض الإصابات وزيادة الوفيات.. الصحة تُصدر بيان كورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.

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متحدث الصحة يكشف سبب ارتفاع وفيات كورونا

أرجع المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، ارتفاع نسبة وفيات كورونا في الفترة الأخيرة إلى رفض ذوي المصابين نقلهم إلى المستشفيات.

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مواطن يحول منزله لمقر عزل: تقدمت بطلب للمحافظة.. بساعد الدولة

كشف أحمد الشاذلي، مواطن تبرع بتحويل منزله إلى مقر عزل بطاقة 30 سريرًا، عن سبب التفكير في تحويل منزله لمكان عزل، مؤكدًا أن تزايد اعداد الإصابات بكورونا في قريته دفعته إلى ذلك، بالإضافة إلى الوقوف بجانب الدولة في هذه الجائحة.

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بيان مشترك لمصر والإمارات بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في ليبيا

رحّبت مصر والإمارات اليوم الثلاثاء، بإعلان الأمم المتحدة قبول كل من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق استئناف مباحثات وقف إطلاق النار، بحسب بيان مُشترك نشرته وزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

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توقف 21 ثانية.. كيف علق رئيس وزراء كندا على استدعاء ترامب للجيش ضد المتظاهرين؟

أثار رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، جدلاً حول ردة فعله، حينما سُئل عن تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية للجيش ضد المتظاهرين المحتجين على وفاة المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد شرطي، وفق ما نقلت وكالة "CNN".

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كورونا في الوطن العربي: 27% من الوفيات في مصر.. والإصابات تتجاوز 300 ألف حالة

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 307 ألف و137 إصابة،، وبلغ عدد الوفيات 3934 حالة، 27% منهم في مصر، التي سجلت 1052 وفاة.

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البنتاجون ينقل حوالي 1600 من قوات الجيش إلى منطقة واشنطن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنها نقلت نحو 160 من قوات الجيش إلى منطقة العاصمة واشنطن، في ردة فعل على الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها المدينة أثناء الليل على مدى أيام.

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عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم يتخطى حاجز الثلاثة ملايين حالة

تخطى عدد المتعافين من فيروس كورونا حاجز الثلاثة ملايين شخص حول العالم ، وفقا لإحصاء أعده موقع وورلد ميترز المتتبع للحالة الوبائية لانتشار الفيروس حتى الساعة 0030 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.

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استمرار المظاهرات أمام البيت الأبيض.. وترامب: واشنطن الأكثر أمنًا على الأرض

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاصمة الأمريكية واشنطن أكثر الأماكن أمنا على الأرض، رغم استمرار المظاهرات أمام البيت الأبيض.

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ترامب عن احتجاجات نيويورك: الرعاع والفشلة يمزقون المدينة

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المحتجين في نيويورك بـ"الرعاع والفشلة"، داعيا سلطات المدينة إلى إشراك قوات الحرس الوطني للتعامل مع الاضطرابات.

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