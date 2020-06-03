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اليوم.. الطيران المدني تبدأ تسيير جسر جوي لإعادة 1400 مصري من بيروت

08:00 ص الأربعاء 03 يونيو 2020
اليوم.. الطيران المدني تبدأ تسيير جسر جوي لإعادة 1400 مصري من بيروت

أرشيفية

كتب - محمد عبيد:

تسير وزارة الطيران المدني، خلال الـ 72 ساعة المقبلة، 7 رحلات طيران استثنائية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لإعادة 1400 مصري، منع تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، سفرهم إلى القاهرة.

قال باسم عبد الكريم المتحدث الرسمي لوزارة الطيران، في تصريحات صحفية، إنه سيتم تسيير 3 رحلات جوية اليوم إلى بيروت، ورحلتين يوم الخميس، ورحلتين الجمعة المقبل، على أن تعود جميع الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي وعليها 1400 مصري.

من جانبهم، يجري أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، اختبارات فيروس كورونا على كل الركاب القادمين من الخارج داخل صالات الوصول بالمطار، قبل نقلهم إلى مناطق العزل لمدة 7 أيام، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.​

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