بدرجات الحرارة والظواهر الجوية.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام
كتب - محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال أيام (الأربعاء - الخميس- الجمعة).
وقالت الهيئة، في بيان، إن طقس الأربعاء معتدل على القاهرة والوجه البحري لطيف على سواحل الشمالية والشرقية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على الصعيد.
وأكدت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في الشبورة الصباحية على القاهرة والوجه البحري، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء.
وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 32- 19، السواحل الشمالية 27 - 21، جنوب سيناء 35- 27، شمال الصعيد 34 - 24، جنوب الصعيد 41 - 27.
وأوضحت الهيئة أن طقس يوم الخميس، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري لطيف على سواحل الشمالية والشرقية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على الصعيد.
وأكدت الهيئة أن الطقس خلال ساعات الليل مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد.
وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 33- 20، السواحل الشمالية 32- 20، جنوب سيناء 35- 24، شمال الصعيد 36 - 23، جنوب الصعيد 43 - 27.
أما طقس الجمعة المقبل، معتدل على القاهرة والوجه البحري لطيف على سواحل الشمالية والشرقية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على الصعيد.
وأكدت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في نشاط الرياح على جنوب سيناء، والسواحل المالية وشمال وجنوب الصعيد.
وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 31- 17، السواحل الشمالية 27 - 20، جنوب سيناء 33- 24، شمال الصعيد 32 - 241، جنوب الصعيد 39- 25.
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