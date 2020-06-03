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فرج عامر يطالب بأخذ الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة قبل إعادة فتح دور العبادة

12:42 ص الأربعاء 03 يونيو 2020
فرج عامر يطالب بأخذ الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة قبل إعادة فتح دور العبادة

المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النو

كتب - مصراوي:

قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الضوابط التي أعلنتها وزارة الأوقاف بشأن خطتها لإعادة فتح المساجد والكنائس منتصف يونيو الجاري، تستهدف ضمان الالتزام بكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وعودة الحياة تدريجيا داخل دور العبادة مع الالتزام بكافة التعليمات الوقائية.

وأوضح عامر، في بيان له، ضرورة الاهتمام بعمليات التعقيم والتطهير بالجوامع والكنائس، ووضع لافتات بشأن الإرشادات والتعليمات الوقائية اللازمة لتجنب العدوى بين المواطنين، وترك المسافات الآمنة بين المصلين.

وطالب عضو مجلس النواب، بتوقيع عقوبة على كل من يخالف هذه التعليمات، وتعريضه للمساءلة القانونية، وغلق المنشأة التي سيثبت مخالفتها في الالتزام بتعليمات الوقائية، بجانب ضرورة تكثيف حملات التفتيش والمتابعة والرقابة على جميع المساجد والكنائس للتأكد من التزامها واتباعها كافة احتياطات الوقاية اللازمة.

فرج عامر مجلس النواب وزارة الأوقاف فيروس كورونا

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