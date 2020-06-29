10 أيام.. موقع الرئاسة ينشر العطلات الرسمية المتبقية في 2020 باليوم والتاريخ
(مصراوي):
نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، قائمة بالعطلات الرسمية المتبقية في 2020.
وفي التقرير التالي نستعرض أهم العطلات الرسمية المتبقية باليوم والتاريخ حتى نهاية عام 2020:
- الخميس 2 يوليو - ثورة 30 يونيو
- الخميس 23 يوليو - عيد الثورة
- الخميس 30 يوليو - وقفة عيد الأضحى
- من الجمعة 31 يوليو حتى الاثنين 3 أغسطس - عيد الأضحى المبارك
- الخميس 20 أغسطس - رأس السنة الهجرية
- الثلاثاء 6 أكتوبر - عيد القوات المسلحة
- الخميس 29 أكتوبر - المولد النبوي الشريف
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدشين الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، على هامش افتتاح مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة.
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