10 أيام.. موقع الرئاسة ينشر العطلات الرسمية المتبقية في 2020 باليوم والتاريخ

(مصراوي):

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، قائمة بالعطلات الرسمية المتبقية في 2020.

وفي التقرير التالي نستعرض أهم العطلات الرسمية المتبقية باليوم والتاريخ حتى نهاية عام 2020:

- الخميس 2 يوليو - ثورة 30 يونيو

- الخميس 23 يوليو - عيد الثورة

- الخميس 30 يوليو - وقفة عيد الأضحى

- من الجمعة 31 يوليو حتى الاثنين 3 أغسطس - عيد الأضحى المبارك

- الخميس 20 أغسطس - رأس السنة الهجرية

- الثلاثاء 6 أكتوبر - عيد القوات المسلحة

- الخميس 29 أكتوبر - المولد النبوي الشريف

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدشين الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، على هامش افتتاح مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة.

اضغط هنا