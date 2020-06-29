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المتحدث العسكري: قوات الدفاع الجوي تحتفل بمرور 50 عامًا على عيدها

09:31 م الإثنين 29 يونيو 2020
المتحدث العسكري: قوات الدفاع الجوي تحتفل بمرور 50 عامًا على عيدها

المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي

(مصراوي):

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، عبر حسابه الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن قوات الدفاع الجوي تحتفل بمرور 50 عامًا على عيدها.

ويوافق احتفال قوات الدفاع الجوي، يوم الثلاثين من يونيو عام 1970، يوم عظيم في تاريخ العسكرية المصرية، الذي يذخر بالبطولات والأمجاد والفخر لرجال قوات الدفاع الجوي.

تامر الرفاعي قوات الدفاع الجوي فيسبوك العسكرية المصرية

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