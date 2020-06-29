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برلماني يطالب مستثمري السياحة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

09:12 م الإثنين 29 يونيو 2020
برلماني يطالب مستثمري السياحة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وزير السياحة خالد العناني

(مصراوي):


أشاد النائب محمد الكوراني، عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار التي أكد فيها أن الدولة مستعدة لاستقبال السياحة الخارجية من أول يوليو، بعد اعتماد الإجراءات الاحترازية من مجلس السياحة والسفر، مطالبًا مستثمري قطاع السياحة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لإنجاح استعادة مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وأعلن الكوراني في بيان أصدره اليوم الاثنين، تأييده التام لتأكيد وزير السياحة والطيران، بأن أي فندق يخالف الإجراءات الاحترازية سيتم سحب رخصته وإغلاقه مباشرة، مشيدًا بنجاح الحكومة بصفة عامة والدكتور خالد العناني، بصفة خاصة في تنفيذ التكليفات الرئاسية بكل احترافية ومهنية لتخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا على قطاع السياحة المصري.

خالد العناني محمد الكوراني مجلس النواب السياحة فيروس كورونا

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