"المستشفيات التعليمية": مناظير عاجلة لإنقاذ مريضين بكورونا في معهد الكبد

كتب- أحمد جمعة:



أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الاثنين، إجراء فريق جراحة المناظير الجراحية بالمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد، مناظير عاجلة لإنقاذ مريضين مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة، إن معهد الأمراض المتوطنة والكبد بالقاهرة من أكبر المعاهد المتخصصة داخل مصر ويضم بين جنباته خيرة أطباء الكبد والأمراض المتوطنة وجراحي الكبد والقنوات المرارية وكان له دور كبير في القضاء على أمراض الكبد الناتجة عن فيروس (سي) وهو الآن يقود كتيبة من أبطال الهيئة فى مكافحة جائحة كورونا سواء بالمعهد أو بمستشفى حميات إمبابة والتى كان لها دور كبير فى المرحلة الأولى من مراحل مكافحة الفيروس.

بدوره، أوضح الدكتور باسم عيسى، مدير معهد الأمراض المتوطنة والكبد، أنًّ أحد المرضى كان يعانى من ورم متقدم بالكبد وجلطه بالوريد البابي مع وجود براز مدمم ثم أصيب بفيروس كورونا المستجد وتم التدخل بمنظار معده لعلاجه أما المريضة الثانية كانت تعانى من صفراء انسداديه وتم إجراء منظار قنوات مراريه بصورة عاجلة لها منعا لحدوث أية مضاعفات قد تؤثر على حياتها.

أجرى المناظير فريق طبي مميز بقيادة الدكتور عماد عبد الستار استشاري مناظير الجهاز الهضمي، والدكتور تامر عمر استشاري التخدير ومن التمريض: رسمية على وشادية ـحمد وعائشة فكري.