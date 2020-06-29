الجيزة: قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بسبب كسر مفاجئ بماسورة 1000 مللم

(مصراوي):

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، حدوث كسر مفاجئ بماسورة مياه شرب قطر 1000 مم، أثناء تنفيذ أعمال بمحور المنصورية، بتقاطع شارع فيصل مع محور المنصورية والمغذية لمناطق الهرم وفيصل وكفر طهرمس ومنشأة البكاري والمريوطية، ما يتسبب في خفض كميات المياه المغذية لهذه المناطق وقطع المياه عن بعض المناطق الأخرى.

وتشير المحافظة، في بيان إعلامي لها، إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي إسكان الضباط وإسكان الشباب والهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكاري والمريوطية والعروبة حتى دائري المنيب.

ووجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة سحب المياه من الخط وتكثيف العمالة والمعدات وبذل قصارى الجهد لسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية.

كما وجّه الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة، وفي حال طلبها يتم الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

وتعلن المحافظة الاعتذار لمواطنيها عن هذا العطل الخارج عن إراداتها.