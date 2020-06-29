امتحان تكميلي للالتحاق بالثانوية.. طلب إحاطة بشأن معاناة الطلبة المصريين في الخارج

قدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، عن المصريين في الخارج، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن معاناة الطلبة المصريين في الخارج عدم تحديد درجات امتحانات الشهادة الإعدادية واشتراط امتحان تكميلي للالتحاق بالثانوية.

وأوضحت عجمي، في بيان لها اليوم الإثنين، أن نتيجة امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي للطلبة المصريين في الخارج ظهرت دون مجموع كلي أو درجات للمواد الدراسية ومذكور فقط في إخطار النجاح النتيجة "اجتاز"، كما أن المكتب الثقافي بالسعودية أصدر بيانًا واردًا من وزارة التربية والتعليم مضمونه أنه في حالة عودة الطالب ورغبته في الالتحاق بإحدى المدراس الثانوية في مصر فعليه أداء الامتحان التكميلي بنفس مواصفات الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الأول وليس متعدد التخصصات؛ حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص وفقًا لنص البيان.

وأشارت البرلمانية إلى أن هذه التعليمات مخالفة للقرار الوزاري رقم 70 لسنة 2020 والصادر بتاريخ 2020/03/30، والذي بمقتضاه تم استبدال نظام الامتحانات بمشروع بحثي بسبب جائحة كورونا.

وتابعت عجمي: حيث إن المادة الخامسة من هذا القرار منظمة لطريقة تقييم الطلبة المصريين في الخارج من الصف الثالث الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي من خلال تقديم مشروع بحثي فقط، وكان نص المادة صريحًا في اعتبار البحث المقدم من الطالب بديلًا للامتحان الوحيد للطلاب أبنائنا في الخارج، والذي كان انعقاده مقررًا في أبريل 2020، كما أن المادة الخامسة والخاصة بامتحانات أبنائنا في الخارج تقضي "عمل بحث يسلم للسفارة أو المكتب الثقافي وتجمع وترسل للإدارة العامة للإمتحانات وذلك لتقييمها واستخراج النتيجة النهائية"، ولم يتم الإشارة مطلقًا إلى اختبارات تكميلية لنظام أبنائنا بالخارج ولا علاقة لهم بالطلاب النظاميين في مصر من حيث كمية المناهج (دون حذف).

وأوضحت البرلمانية: "كما أن كل القرارات المنظمة لامتحانات أبنائنا في الخارج تنص على أن هذا الامتحان يعقد مرة واحدة في العام ويختبر فيه الطالب على منهج كامل دون حذف أو تقسيم، فلا يوجد في كل تلك القرارات كلمة واحدة تشير إلى تقسيم المنهج إلى فصل دراسي أول وفصل دراسي ثانٍ".

وتابعت عجمي: كما أن هناك نقطة مهمة لا يمكن تغافلها وهي أن هناك فئة من هؤلاء الطلاب متفوقون وحلمهم الالتحاق بمدراس المتفوقين أو مدارس العلوم والتكنولوجيا أو الضبعة، وبما أن هذه المدارس لها امتحانات قبول خاصة بها يتم التقدم إليها عن طريق درجات ثلاث مواد هي اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات، بالإضافة إلى المجموع الكلي، مما يثير غموض بشأن الموقف إذا تم إجراء امتحان تكميلي؛ خصوصًا أن التقدم لهذه المدارس مقيد بوقت، وبالتالي قد تضيع الفرصة عليهم في الالتحاق بهذه المدارس.

وطالبت ببحث إمكانية احتساب الدرجات كاملة لطلاب الصف الثالث الإعدادي نظام أبنائنا في الخارج طبقًا لما ورد بالقرار الوزاري رقم 70 لسنة 2020، وبمنح الطالب شهادة معتمدة موضح فيها درجات الطالب؛ كي يتمكن من تقديمها إلى الجهة التي يرغب في الإلتحاق بها لاستكمال دراسته في المرحلة الثانوية.