"الإسكان": تحصيل 29 مليونًا و860 ألف جنيه مقابل التصالح في مخالفات البناء

كتب- مصراوي:

قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إنه تم تحصيل نحو 29 مليونًا و860 ألف جنيه مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع على مستوى الجمهورية منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 حتى 28 يونيو 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة يسري المغازي، وكيل اللجنة؛ لمناقشة آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم 1 لسنه 2020 ، وذلك في ضوء الإحصائيات التي رصدت حالات التقدم بالتصالح وما تم بشأنها علي مستوى محافظات الجمهورية والمدن الجديدة.

وأضافت هاشم أن إجمالي عدد طلبات التصالح وتقنين الأوضاع منذ صدور اللائحة يقدر بنحو 217 ألفًا و753 طلبًا على مستوى الجمهورية، مشيرةً إلى البيانات قد تبدو هزيلة ولم تعكس المستهدفات المنشودة إلا أن انخفاض تقدم الطلبات يأتي لاسيما وجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" ومتوقع أن يرتفع مع انتظام الحياة.