يمكنكم بدء حجز التذاكر.. "طيران الإمارات" تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة

كتب- محمد عبيد:

قالت شركة "طيران الإمارات" إنها أضافت مطار القاهرة الدولي ضمن المطارات المتاحة للركاب؛ لاستئناف الرحلات الجوية إليها أول يوليو المقبل.

وأضافت الشركة، في بيان لها، أنها سوف تستأنف رحلات الركاب إلى كل من القاهرة وتونس (1 يوليو) ويمكن للركاب بدء حجز التذاكر.

وتابعت الشركة: بذلك يرتفع عدد المحطات التي ستغطيها طائرات الشركة في يوليو إلى 52 مدينة بين الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المكثفة؛ لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين على الأرض وفي الأجواء.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتمكن الركاب من السفر إلى دبي عقب الإعلان مؤخراً عن فتح أبواب المدينة أمام رجال الأعمال والسياح اعتباراً من 7 يوليو المقبل، وتطبيق بروتوكولات جديدة للسفر الجوي تسهل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوار والمجتمعات.

وقالت الشركة إن هناك سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أو في الأجواء؛ لضمان سلامة وصحة الركاب وموظفيها، وتشمل الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم.