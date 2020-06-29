"معلومات الوزراء " يُصدر العدد الـ19 من التقرير الأسبوعي "مقتطفات تنموية"

كتب- محمد غايات:

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، العدد التاسع عشر من التقرير الأسبوع مقتطفات تنموية الذي استعرض 16 موضوعاً من مختلف المصادر العالمية؛ منها: بوابة مركز بحوث السياسة الاقتصادية، وصحيفة "ذا كونفرزيشن" الأمريكية، ومجموعة "بوسطن" الاستشارية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والمعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية، وشبكة تليفزيون الصين الدولية، وشركة شركة "إرنست آند يونج" المهنية، وكذلك المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأشار الجوهري، في بيان للمركز اليوم الإثنين، إلى أن التقرير تضمن مجموعة من القضايا الدولية؛ أبرزها: أزمة المحيط، ومستقبل العلاقات الصينية- الأوروبية، كما تم تسليط الضوء من خلاله على العديد من الخبرات الدولية المتخصصة في المجال الاقتصادي؛ أهمها: مستقبل المناطق الاقتصادية الحرة على مستوى العالم، وكذلك مستقبل التدريب المهني.

وأوضح الجوهري أن التقرير تناول تقديم عرض لبعض الكتب التي تسلط الضوء على تأثر مستقبل الاقتصاد العالمي بعد أزمة "كوفيد- 19"، شملت "الاقتصاد في عصر "كوفيد- 19"، وكذلك كتاب "الاقتصادات الجيدة في الأوقات الصعبة"، كما تضمن التقرير مجموعة من القضايا المتعلقة بجائحة "كوفيد- 19"، وحجم تأثيرها على منطقة التجارة الحرة الإفريقية، ومعدلات التبادل التجاري بين أعضاء المنطقة من الدول الإفريقية.

أما على المستوى المحلي فقد استعرض التقرير عدد من الموضوعات التي توضح خطة الدولة المصرية في استعادة النشاط السياحي خاصة السياحة المحلية، وسط حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تمكن الدولة من النجاح في إعادة النشاط السياحي.

وتابع الجوهري بأنه رغم أزمة "كوفيد -19"؛ فإن الاكتشافات البترولية وحقول والغاز مكنت مصر من النجاح إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة خاصة بعد امتلاك مصر مخزوناً كبيراً من الغاز الطبيعي الذي جعلها تتصدر قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي، موضحاً في الوقت نفسه أن تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة من شأنه أن يحد من التأثيرات السلبية لأزمة "كوفيد -19" على المستوى الاقتصادي.

وأضاف رئيس المركز إلى أنه تم إلقاء الضوء من خلال التقرير على عدد من المفاهيم التنموية، والذي يسعى إلى تبسيط تلك المفاهيم بما يمكن القراء من استيعابها، حيث شملت مفهوم (الاستثمار المسؤول- الكتابة الذهنية- التفكير الملموس)، مشيراً إلى أن تلك المفاهيم، أصبحت مهمة وذات أولوية، خاصة بعد اندلاع أزمة "كوفيد -19" التي فرضت على الاستثمار أن يتمتع بقدر من المسؤولية تتناسب مع حجم المخاطر التي بات من الممكن أن يتعرض إليها في ظل الأزمات الطارئة، فضلاً عن إفساح المجال للكتابة الذهنية التي تعتمد على قدر كبير من الإبداع، وعدم التقيد بالأنماط التقليدية للتفكير، الأمر الذي من شأنه أن يستبدل بالتفكير الملموس نظيره الإبداعي الذي يشجع الأشخاص إلى البحث عن حلول غير تقليدية للأزمات غير التقليدية.

وأشار الجوهري إلى أن التقرير تضمن مجموعة من الإصدارات الحديثة، حيث تم التعريف بأربعة إصدارات حديثة ومتنوعة؛ هي (مرحباً بك في الإدارة: كيفية الانتقال من أفضل عامل إلى قائد ممتاز- فكر بنفسك: استعادة التفكير السليم في عصر الخبراء والذكاء الاصطناعي- اربح كل يوم: خبرات واقعية لتحقيق نتائج استثنائية- الحروب التجارية هي حروب طبقية)، موضحاً أن الإصدار الأول يقدم العديد من الخبرات المهمة، التي تساعد في تنمية قدرات القيادة لدى الموظفين للانتقال من موظف ذي أداء عالٍ إلى قائد ممتاز قادر على تحقيق أفضل النتائج، أما الإصدار الثاني والذي جاء بعنوان " فكر بنفسك: استعادة التفكير السليم في عصر الخبراء والذكاء الاصطناعي"، فقد ناقش أساليب التفكير الحديثة في ظل التقدم التكنولوجي، حيث أصبح الأفراد لا يعتمدون على أنفسهم في التفكير، بل يعتمدون على الخبراء والتكنولوجيا بشكل كبير في الحصول على المعلومة، بينما تناول الإصدار الثالث الذي حمل عنوان "اربح كل يوم: خبرات واقعية لتحقيق نتائج استثنائية"، كيفية تنفيذ الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى واقع ملموس، الأمر الذي يضفي عليها مزيداً من الأهمية.

هذا وقد تناول الإصدار الرابع الذي جاء بعنوان "الحروب التجارية هي حروب طبقية"، تقديم عدد من الأدلة الواضحة على تأثير الحرب التجارية بين القوى العظمى، في العقود الأخيرة على الطبقات الفقيرة، واستعرض كذلك القرارات التي اتخذها السياسيون وقادة الأعمال في الصين وأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الثلاثين عاماً الماضية.

يُذكر أن سلسلة "مقتطفات تنموية"، تصدر بصورة أسبوعية، بهدف إلقاء الضوء على أهم القضايا الوطنية والاتجاهات التنموية المحلية والدولية، وكذلك الخبرات الدولية في مجال التعامل مع قضايا التنمية؛ بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من كافة الموضوعات والأوراق البحثية المنشورة.