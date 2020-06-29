السيسي: تم القضاء على البنية التحتية للجماعات الإرهابية

كتب - محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر كانت تدرك، منذ اللحظة الأولى للثورة، أنها تخوض مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر، لا يعرف قدسية الأرواح، ولا حرمة الدماء.

وأضاف، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، الاثنين، بمجمع الجلاء، أن أيادي الشر سعت لترويع الآمنين في كل ربوع مصر، وخلق حالة من الفوضى، في محاولة بائسة للعودة للحكم، إلا أن الشعب البطل أثبت صلابة معدنه، وتم القضاء على البنية التحتية لتلك الجماعات الإرهابية.

وشدد على أن أمن مصر القومي يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن محيطها الإقليمي، فهو لا ينتهي بحدود مصر السياسية، بل يمتد إلى كل نقطة يمكن أن تؤثر سلبا على حقوق مصر التاريخية.

وتابع الرئيس: "نحن على ثقة تامة بأننا بالإرادة والعزم قادرون على تحقيق رؤيتنا المضيئة التى نحلم بها، وأؤكد لشعبنا العظيم أننا ماضون على عهدنا لحماية وطننا، ونجدد وعدنا بألا نفرط أبدًا فى حق من الحقوق".

وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحية لشهداء مصر الأبرار الذين رووا ثرى مصر الطاهر بدمائهم.