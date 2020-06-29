اليوم.. وصول 6 رحلات طيران تقل 1045 عاملا مصريا من العالقين بالكويت

كتب - يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الاثنين، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان اليوم، كشف التقرير، أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 26 رحلة طيران تحمل على متنها 4295 راكبا إلى مطارات 8 دول: مصر والهند والفلبين وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 6 رحلات تقل 1045 عاملا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 6 ستصل إلى 4 مطارات القاهرة ، وسوهاج، وأسيوط ، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الاثنين، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1045 عاملا وجاءت كالتالي:

- الرحلة لأولى، على الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت الساعة 9.05 وعلى متنها 130 عاملا وتصل مطار سوهاج.

- الرحلة الثانية، على فلاي ايجيبت رقم 5302 وتغادر الكويت 13.00 وعلي متنها 190 عامل وتصل إلى مطار أسيوط.

- الرحلة الثالثة، على الكويتية رحلة رقم 1543 قيام من الكويت 14.15 وعلى متنها 290 عاملا، وصول مطار القاهرة.

- الرحلة الرابعة، العربية - مصر رقم 554 قيام من الكويت 17.55علي متنها 145 عامل تصل مطار الإسكندرية.

- الرحلة الخامسة، على الجزيرة رحلة 1701 قيام من الكويت 20.00 وتصل مطار اسيوط، وعلى متنها 145 عاملا.

- الرحلة السادسة، على طيران الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 20.05 وتصل مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.