رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة يتابع تسليم ٧٩٢ وحدة إسكان اجتماعي بمنطقة الـ800 فدان

كتب- محمد عبدالناصر:

تابع المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، بدء التسليم المرحلي لوحدات مشروع الاسكان الاجتماعي بقطاع د بمنطقة الـ800 فدان بعدد" ٧٩٢ "وحدة سكنية. بحسب بيان صحفي.

والتقى المهندس عادل النجار، بالمواطنين أثناء استلام وحداتهم، وشدد على عدم استلام الوحدة فى حال وجود أي ملاحظات أو عيوب في التشطيب، مؤكداً أن شركات المقاولات مسئولة عن تنفيذ الوحدات طبقا للمواصفات الهندسية للمشروع.

كما تابع النجار الإجراءات الإحترازية المتبعة لحماية العاملين والمواطنين من إرتداء الكمامات، وكذا قياس درجة حرارة المترددين على مقر الجهاز، مع تكليف شركة تعقيم متخصصة للتعقيم اليومي لمكاتب ومقار الجهاز.

وأشار رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة إلى أن ذلك يأتى في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الاهتمام بمشروعات الإسكان الإجتماعي بمختلف المدن الجديدة، بالتوازي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.