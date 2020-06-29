عصام هلال: "٣٠ يونيو" أعطت الحياة والأمل للمصريين لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم

كتب- مصراوي:

قال المستشار عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، موجهًا التحية والتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، إن هذه الثورة كانت نقطة فارقة ومهمة في تاريخ الدولة المصرية؛ بل المنطقة بالكامل، وقضت على مؤامرات الشرق الأوسط الكبير التي كانت تنفذها الجماعة الإرهابية لمصلحة قوى الشر، كما أعطت الأمل للمصريين لتحقيق طموحاتهم، ونجت مصر من حرب أهلية كانت ستتسبب في تفشي الإرهاب وانعدام الأمن والاستقرار.

وأوضح هلال، في بيان له اليوم الإثنين، أن احتقال 30 يونيو هذا العام يختلف عن كل الأعوام السابقة؛ حيث يأتي في وقت نحتاج فيه إلى تكاتف وترابط الشعب بأكمله كما حدث في 2013 خلف دولته الوطنية وقياداته السياسية، مشيرًا إلى أنه مهما كانت المؤامرات التي تحاك ضد مصر يكفي فقط تكاتف وترابط المصريين خلف قيادتهم السياسية لدحرها، منوهًا بأن مصر استعادة دورها الإقليمي والدولي، فهي حجر الزاوية في سياسات الشرق الأوسط كله، ورقم مهم في معادلة حل جميع نزاعات المنطقة.

وأشار هلال إلى أن 30 يونيو شهدت لأول مرة في تاريخها الحديث تلاحم غير مسبوق بين الشعب والجيش والشرطة والقضاء وجميع المؤسسات الوطنية؛ لتعود مصر إلى مكانتها الطبيعية، على مستوى العالم بفضل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أخذ على عاتقه بناء مصر الديمقراطية الحديثة بسواعد أبنائها المخلصين وتكاتف جميع أجهزة الدولة.

وأضاف الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن أن مصر شهدت بنية تحتية تكلفت مئات المليارات من تحديث للطرق وبناء مدن جديدة وعاصمة إدارية ومشروعات عملاقة، وتحديث لأسلحة القوات المسلحة على كل المستويات، وإصلاح اقتصادي أسهم في تجنب مصر مصيرًا مجهولًا وتطويرًا مهمًّا في جميع المجالات من صحة وتعليم وإسكان وتطوير للعشوائيات وقضاء علي الارهاب، مؤكدًا أن مصر دائمًا وأبدًا ستكون هي الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات كما حدث في 30 يونيو.

وتابع هلال بأن ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاة للمصريين من مخطط تقسيم كان معدًّا لها، وكانت تصحيحًا لما حدث في يناير، ونقطة فاصلة في التاريخ الحديث لمصر، مؤكدًا أن الدولة كان ينتظرها تقسيم طائفي في ظل حكم الإخوان وتقسيم المصريين إلى عدة طوائف بين مسلم ومسيحي، وموالٍ للجماعة وغير موالٍ، لأول مرة في تاريخ مصر الممتد على مدار سبعة آلاف عام.

وأردف الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن: "الوعي الشعبي الجمعي للمصريين والقائمين على مؤسسات الدولة كان وراء نجاح ثورة يونيو والسقوط السريع لجماعة الإخوان الإرهابية والتي تعد الجماعة الأم لكل الجماعات الإرهابية والمصدرة للإرهاب إلى كل المنطقة والعالم".