"القابضة للمطارات": جاهزون لاستقبال الرحلات.. و40 كاميرا حرارية بالمطار- صور

كتب- محمد عبيد:

قال المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم الإثنين، إن وزارة الطيران المدني اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المسافرين والعاملين مع استئناف حركة الطيران المنتظم بعد غدٍ الأربعاء.

وأوضح محروس أنه تم تثبيت علامات إرشادية على مداخل الصالات، ويتم إخضاع الركاب لقياس درجة الحرارة والخضوع لنقاط التعقيم واستخدام المطهرات اللازمة للتطهير من خطر الإصابة من فيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس الشركة القابضة للمطارات إلى أنه تم تثبيت العديد من الكاميرات الحرارية داخل الصالات؛ لقياس درجات حرارة الركاب قبل الخضوع لإنهاء الإجراءات اللازمة للسفر، ويتم إرجاع من يتم الاشتباه به واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المسافرين.

وتابع محروس بأنه سيتم تركيب 40 كاميرا مختلفة بتكلفة 7 ملايين جنيه بجميع نقاط المطار؛ لقياس درجات حرارة المسافرين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث سيتم تحويل الركاب الذين ترتفع درجة حرارتهم على 36 درجة.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للمطارات، خلال جولة له مع محرري الطيران بمطار القاهرة الدولي، أن كل الصالات جاهزة لاستقبال الركاب فور بدء استئناف الرحلات التجارية مع بداية يوليو، قائلًا إنه تم التنسيق بين كل الجهات العاملة بالمطار.