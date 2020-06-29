السيسي يعاتب المسئولين بسبب التكدس المروري: "كنتوا مستنيين إيه؟"

كتب- محمد عبدالناصر:

عاتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسئولين طيلة الفترات الماضية. وعلق على إحدى الصور التي ظهرت في استعراض اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي تظهر التكدس المروري لشوارع القاهرة الكبرى، قائلا: "كنتوا مستنيين إيه؟!"

وأضاف السيسي: "أنا قلت نشاهد الصورة ونفكر فيها كويس، الصورة دي لكثير من الشوارع في المحافظات، محدش فكر يقول بلاش نبنى تاني في المحافظات دي، أو حتى لو هنبنى يبقى نخفض الارتفاعات".

وتابع الرئيس: "الصورة دي موجودة في مصر الجديدة، والعباسية والمطرية وبهتيم وشبرا كدا، كنتوا مستنيين إيه يا مصريين، وأنا بقصد المسؤولين، أنا بقول كدا عشان نستحضر الفهم ونواجه عمق المشكلة التي نتحدث عنها، هو الشكل ده ينتظم إزاي؟".

وأوضح الرئيس: "لما اتكلمنا من 6 سنين قلت إن إحنا هنبنيها مع بعض، كلنا ماشيين وبنتحرك مع بعض عشان نحل المسائل دي".

وأكد: "حبيت أتوقف أمام النقطة دي عشان الناس بتتصور إننا لما بنوقف البناء إننا ضد مصالحهم، لكن يجب التفرقة بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة للناس".​