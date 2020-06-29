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السيسي: "الحنية مش طبطبة.. لكن مشروعات وعمل"

12:53 م الإثنين 29 يونيو 2020
السيسي: "الحنية مش طبطبة.. لكن مشروعات وعمل"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه حين قال إن هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه، كان يقصد بـ"الحنية" حل مشكلات المواطنين.

وأضاف خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية، اليوم الاثنين: "الحنية على الشعوب والمواطنين مش طبطبة لكن حل مشكلات ومشروعات وعمل، مثل حل مشكلة الازدحام المروري، من خلال تنفيذ مشروعات الطرق والكباري".

وأوضح: "لما أقول إن الشعب لم يجد من يحنو عليه أو يرفق به، الحنية إنك توفر للناس أبسط حقوقها، وهي إنهم يمشوا بيسر وسلام".

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