السيسي: "الحنية مش طبطبة.. لكن مشروعات وعمل"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه حين قال إن هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه، كان يقصد بـ"الحنية" حل مشكلات المواطنين.

وأضاف خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية، اليوم الاثنين: "الحنية على الشعوب والمواطنين مش طبطبة لكن حل مشكلات ومشروعات وعمل، مثل حل مشكلة الازدحام المروري، من خلال تنفيذ مشروعات الطرق والكباري".

وأوضح: "لما أقول إن الشعب لم يجد من يحنو عليه أو يرفق به، الحنية إنك توفر للناس أبسط حقوقها، وهي إنهم يمشوا بيسر وسلام".