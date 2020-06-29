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وزير الطيران: إعادة 77 ألف مواطن من الخارج على متن 415 رحلة استثنائية

12:43 م الإثنين 29 يونيو 2020
وزير الطيران: إعادة 77 ألف مواطن من الخارج على متن 415 رحلة استثنائية

وزير الطيران المدني الطيار محمد منار

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن مصر من أولى الدولة التي تعاملت مع أزمة فيروس كورونا؛ حيث كانت من أول الدول التي نقلت رعاياها من مدينة ووهان في الصين.

وأضاف منار، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، التي عقدت صباح اليوم الإثنين، بمجمع الجلاء، بحضور الرئيس السيسي، أنه تمت إعادة 77 ألف مواطن مصري من الخارج، على متن 415 رحلة استثنائية، كما قامت وزارة الطيران باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية الموصى بها عالميًّا.

وتابع وزير الطيران المدني: "تم وضع كاميرات حرارية في كل المطارات، وتم توفير الفلاتر على جميع الطائرات والتأكد من مواجهتها للفيروس، وتم تخصيص مستشفى مصر للطيران لتقديم الخدمة الطبية للعاملين في مجال الطيران المدني حال إصابة أحدهم بالفيروس".

يذكر أن الرئيس عبد الفتتاح السيسي شهد، اليوم، افتتاح اثنين من المشروعات الكبرى؛ هما مطار سنفكس الدولي، ومطار العاصمة الدولي، وهما متطابقان في المساحة والتصميم.

الطيار محمد منار وزير الطيران المدني فيروس كورونا رحلات استثنائية

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