السيسي: الدولة لن تعود لما كانت عليه من فوضى في كل شيء

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة لن تعود لما كانت عليه من فوضى في كل شيء.

وأضاف، خلال افتتاح عدة مشروعات بشرق القاهرة: "الكيلو الواحد في أي محور بنفذه في محافظة الجيزة بيتكلف مليار جنيه تعويضات بس، ده غير تكلفة الإنشاء".