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السيسي: الدولة لن تعود لما كانت عليه من فوضى في كل شيء

12:43 م الإثنين 29 يونيو 2020
السيسي: الدولة لن تعود لما كانت عليه من فوضى في كل شيء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة لن تعود لما كانت عليه من فوضى في كل شيء.

وأضاف، خلال افتتاح عدة مشروعات بشرق القاهرة: "الكيلو الواحد في أي محور بنفذه في محافظة الجيزة بيتكلف مليار جنيه تعويضات بس، ده غير تكلفة الإنشاء".

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي

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