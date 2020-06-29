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وزير الري: مصر أكثر بلدان العالم جفافا وتعتمد على مياه النيل بنسبة 97 %

11:07 ص الإثنين 29 يونيو 2020
وزير الري: مصر أكثر بلدان العالم جفافا وتعتمد على مياه النيل بنسبة 97 %

محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، إن مصر أكثر البلاد جفافا في العالم وتعتمد على مياه نهر النيل بنسبة 97%، وكفاءة استخدام المياه تتجاوز 90%.

وأضاف خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، التي عقدت صباح الاثنين، بمجمع الجلاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تعيد استخدام المياه أكثر من مرة، وتوجد برامج مختلفة وتم عمل 350 محطة معالجة مياه الصرف الزراعي منها المحسمة وبحر البقر وسرابيوم، وستصبح ثاني دولة في العالم بعد دخول مشروع بحر البقر.

وأشار إلى أن الوزارة تلقت 200 شكوى فقط في العام الحالي حول المياه، بعد أن كانت 2800 في 2016، وتم إنجاز 120 كيلو من المشروع القومي لتبطين الترع، مشيراً إلى أن منظومة الري الحديث ستتكلف 60 مليار جنيه.

محمد عبدالعاطي وزير الري مياه النيل وزارة الري

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