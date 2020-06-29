استعدادًا لبدء الرحلات.. رئيس القابضة للمطارات يتفقد مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن وزارة الطيران المدنى وشركاتها وهيئاتها التابعة جاهزة وعلى استعداد لعودة الرحلات الجوية الدولية بشكل منتظم من وإلى مصر اعتبارًا من أول يوليو المقبل؛ وذلك بتطبيق عدد كبير من الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطارات أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقام المهندس محمد سعيد، رئيس الشركة القابضة للمطارات، والمحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، بجولة تفقدية، اليوم الإثنين، داخل مبنيي الركاب 2 و3 بمطار القاهرة الدولي؛ للوقوف على آخر المستجدات داخل الصالات والإجراءات الاحترازية التي تم تنفيذها، تزامنًا مع بدء عودة الطيران المنتظم أول يوليو المقبل.

وقام الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، خلال الأيام الماضية بجولات تفقدية للمطارات السياحية، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الرحلات الدولية، والاطمئنان على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه الجولات في إطار خطة العمل التي تم وضعها؛ للوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الطيران؛ استعدادًا لعودة الطيران المنتظم أول يوليو المقبل.