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رئيس الوزراء: إنفاقنا الحكومي في العام المالي الجديد 400 مليار جنيه

10:52 ص الإثنين 29 يونيو 2020
رئيس الوزراء: إنفاقنا الحكومي في العام المالي الجديد 400 مليار جنيه

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر بها عدة قطاعات واعدة تضمن استمرار حركة الاقتصاد في النمو وسط أزمة كورونا، وأهم هذه القطاعات: التشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والزراعة وسلاسل التوريد والتجارة.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته أمام الرئيس السيسي، أن الدولة تتحدث عن أن مصر خلال العقد المقبل ستكون أكبر دولة في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في قطاع التشييد والبناء، ومتوقع أن تكون مصر بها 30% من حجم النمو العمراني في العالم.

وأشار إلى أنه في ظل الظروف الاستثنائية لابد من ضخ استثمارات عامة خلال العام المقبل لضمان أن كل قطاعات الدولة تعمل بنفس المعدل للمحافظة على نسب النمو كما هي.

وأوضح أن العام المالي المقبل والذي يبدأ يوليو المقبل، يتضمن 400 مليار جنيه إنفاق حكومي في مشروعات التشييد والبناء والبنية الأساسية.

وأكد أن مصر في عام 2019 مصر حصلت على المركز الـ40 على مستوى أفريقيا في سرعة الأنترنت، لكن مارس الماضي أصبحنا في المركز الثاني على مستوى القارة.

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