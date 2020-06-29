الأوقاف: "الأدب مع الله ورسوله" موضوع خطبة الجمعة المقبلة بمسجد السلطان حسن بالقاهرة
كتب - محمود مصطفى:
حددت وزارة الأوقاف المصرية موضوع : " الأدب مع الله ورسوله " ليكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة والتي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد السلطان حسن فقط.
وأكدت وزارة الأوقاف، أن صلاة الجمعة المقبلة تؤدى بذات ضوابط إقامتها في الأسابيع الماضية، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرا بالمنازل، أو الرحال عدا الجمعة المقامة بمسجد السلطان حسن بالقاهرة
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ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.
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