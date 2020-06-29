الرعاية الصحية تطلق مبادرة "ماتشلش هم" لمواجهة آثار كورونا النفسية

كتب - أحمد جمعة:

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل ، مبادرة "ماتشيلش هم" بالتعاون مع تطبيق "شيزلونج" الإلكتروني، بهدف تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، الذين يعانون من آثار نفسية سلبية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وكذلك العاملين بالأطقم الطبية الذين تأثروا سلبًا إثر انتشار فيروس كورونا المستجد .

وقالت الهيئة إن "تطبيق شيزلونج" يستخدم في تقديم الدعم النفسي للمنتفعين من خدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية والأطقم الطبية "أون لاين"، عن طريق برنامج مرئي ومسموع مبتكر للعلاج النفسي عبر الإنترنت، يقوم على التواصل ما بين الطبيب المعالج والمريض من خلال الوسائل الفنية التي يوفرها البرنامج.

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، في بيان اليوم الاثنين، تنفيذ الهيئة توجيهات القيادة السياسية في توفير سبل الرعاية الصحية الآمنة للمنتفعين والمرضى بشكل عام.

وأضاف: منذ بداية أزمة كورونا كانت تعليمات القيادة السياسية واضحة بتوفير وتسخير كل الإمكانات الآمنة للعلاج مع استغلال الوسائط والمنصات الإلكترونية لتقديم العلاج سواء المنتفعين والأطقم الطبية.

وتابع السبكي: دفعنا ذلك إلي التسلح بالتحول الرقمي فكان إطلاق مبادرة "متشيلش هم" والتي تهدف إلى دعم المصابين بفيروس كورونا المستجد من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد نفسيًا "مجانًا" ، وكذلك الأطقم الطبية من العاملين بهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد ، وذلك من خلال تقديم جلسات للدعم النفسي لهم "أونلاين" بواقع 2000 جلسة نفسية مجانية عبر تطبيق "شيزلونج الإلكتروني".

وأشار إلى اشتراك 20 معالجا وأخصائيا نفسيا في تقديم الدعم النفسي للمصابين عن طريق هذه الجلسات النفسية "أونلاين" عبر جوجل أبليكشن.

وأضاف السبكى: المحادثات التى ستتم عبر تطبيق "شيزلونج" تتيح للمريض عرض مشكلته "أونلاين" بطلاقة وسلاسة مع الطبيب المعالج بما يعطى مساحة آمنة للمريض للتحدث، وبما يساهم في تقليل الأعباء النفسية الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتابع: التطبيق يتيح للطبيب المعالج تشخيص الحالة ودعمها ووصف الأدوية حسب الحالة بمنتهى السرية، فيما يتمكن المريض من التواصل مع الطبيب عبر الفيديو كونفرانس أو المكالمات الصوتية عبر الإنترنت، لافتًا أن ذلك يأتي في إطار دعم الأطقم الطبية والمصابين اللذين تأثروا سلبًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد وكذلك مساعدتهم على تخطي هذه المحنة والمساهمة في تأهيلهم النفسي حتى يتم الشفاء سريعًا مع تحسن صحتهم النفسية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية أن كافة النصائح النفسية التي يتم إطلاقها من خلال موقع وتطبيق "شيزلونج " الإلكتروني تدعو إلى تعميم رسائل الطمأنة لكافة المواطنين في منازلهم مع إتباع التعليمات الصحية دون خوف، وتهدف إلى تقليل معدل التوتر والخوف لديهم، وذلك لأن ارتفاع حدة القلق والخوف قد يعرض للإصابة بالمرض سريعًا كنتيجة لتأثر جهاز المناعة سلبًا، وهو ما تؤكده كافة دراسات الطب النفسي.