الكنيسة الكاثوليكية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

(مصراوي):

هنأت الكنيسة الكاثوليكية، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك في بيان له، اليوم الأحد: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملئها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها".