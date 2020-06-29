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مصادر بـ"الثقافة": هشام عزمي رئيسًا لقطاع العلاقات الخارجية

12:22 ص الإثنين 29 يونيو 2020
مصادر بـ"الثقافة": هشام عزمي رئيسًا لقطاع العلاقات الخارجية

الدكتور هشام عزمي


(مصراوي):

قالت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، إن الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بدأ اليوم الأحد، تسيير أعمال قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، بجانب عمله، خلفًا للدكتورة هبة يوسف، التي تشغل حاليًا منصب رئيس الأكاديمية المصرية للفنون في روما.

وكانت يوسف، تشغل منصب رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية في الفترة من أبريل 2018 وحتى صدور هذا القرار.

جدير بالذكر أن هشام عزمى، شغل العديد من المناصب الأكاديمية فى عدة دول عربية وقام بتطوير العديد من المكتبات على المستويين المحلي والعربي، عضو بالعديد من الجمعيات المهنية منها نائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات، والجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف، وجمعية المكتبات المتخصصة، وجمعية المكتبات الأمريكية، وجمعية المكتبات البريطانية، والاتحاد الدولي للمكتبات التلفزيونية، واللجنة الفنية لتطوير دار الكتب المصرية، واللجنة الفنية لتطويرالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة وغيرها.

وعمل مستشارًا لعدة جهات منها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (مجلس الوزراء المصري)، مركز الإسكندرية للكتاب والوسائط الثقافية كما ساهم في تنظيم وتدريس الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة.

هشام عزمي الأعلى للثقافة

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