مسؤول بالصحة: علاج مصري خالص وفعّال لفيروس كورونا خلال أسبوعين

(مصراوي):

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن مصر أصبحت الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تنتج جميع أدوية كورونا محليًا، لافتًا إلى أن الدواءين الروسي والأمريكي سيكونان متوفرين لمصابي كورونا بعد إجراء التجارب السريرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي المذاع على قناة "الحدث اليوم" أنه خلال أسابيع قليلة ستظهر نتائج التجارب السريرية للدواء الأمريكي الذي سيتم تصنيعه محليًا.

وأكد أنه خلال أسبوعين سيكون هناك دواء: "مصري خالص وفعال لعلاج فيروس كورونا"، مشيرًا إلى أن كل التجارب التي أجريت على هذا الدواء نتائجها الأولية جيدة، معقبًا: "متفائل خير بأن مصر ستتعدى هذا الوباء قريبًا".