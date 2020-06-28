509 ركاب مصريين يصلون إلى مطار القاهرة من 4 مدن

كتب- محمد عبيد:



استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، 4 رحلات دولية استثنائية قادمة من ميلانو والرياض والكويت والخرطوم، وعلى متنها 509 ركاب مصريين من العالقين منذ وقف رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالمطار، إن رحلة شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران وصلت من مدينة ميلانو الإيطالية وعلى متنها 174 راكبًا، ووصلت رحلة أخرى قادمة من الرياض على متنها 174 راكبًا، كما وصلت إلى مطار القاهرة رحلة قادمة من الكويت وعلى متنها 161 راكبًا، كما وصلت الرحلة الأخيرة من العاصمة السودانية الخرطوم.

وأجرى أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي في مطار القاهرة الدولي، اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يومًا.